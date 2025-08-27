Los marroquíes que acuden a estudiar a España se disparan un 46% en dos años

Marruecos es el país africano con más estudiantes en España. En el primer trimestre de 2025 había más de 8.500 personas procedentes de Marruecos con autorización de estancia por estudios en vigor. . En el mismo periodo de 2023 la cifra era de 5.800. Tal y como explican desde LIVE4LIFE a este diario, según este último informe del SUE, había más alumnos matriculados de este país del norte de África que los procedentes de Reino Unido, Países Bajos o Argentina, entre otros. Y prácticamente los mismos que Portugal.