El marrón de la democracia  

Hace dos semanas se realizó el sorteo de las mesas electorales en Vitoria y empezó a escucharse por la ciudad una leyenda urbana: si no abres la puerta a la policía, no pueden notificarte que te ha tocado estar en la mesa electoral, y te libras. Los poderes públicos insistieron en que no era algo tan sencillo pero, efectivamente, la notificación tiene que ser personal, así que si tenías las agallas de hacerte el dormido mientras la policía aporreaba la puerta de tu casa a las diez de la noche, te librabas y podías pirarte de vacaciones.