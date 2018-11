Maroto desoye la petición de "defender a los suyos"

A juicio del vicesecretario general del PP, en el caso que afecta a la ex número dos del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado"Dirigentes populares reconocen que la decisión de Cospedal de dejar su acta ha sido "una sorpresa total" porque no se la esperaban hasta diciembreCospedal cae víctima de sus maniobras con la mafia policial para torpedear Gürtel