Marlaska dice que en Cataluña hubo una violencia "de mucho mayor impacto" que la del País Vasco

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "todos" los operativos han dicho que en Cataluña hubo una violencia de "mucho mayor impacto" que la del País Vasco. "No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron", ha afirmado Marlaska. Sin embargo, el ministro del Interior ha matizado que aunque les "sorprendiera" esa violencia "no quiere decir que no se previera adecuadamente y se respondiera como tenía que hacerse".