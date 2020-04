Marlaska defiende sus informes de control de las RRSS y ordena investigar la filtración a eldiario.es

"He pedido una información. ¡Solo faltaría! Porque es una filtración, no es un documento por decirlo secreto, pero evidentemente es un documento de trabajo y aunque no sea secreto hay una confidencialidad", dice el ministro en el Congreso. Una unidad de ciberseguridad monitoriza a diario las redes sociales y elabora informes diarios sobre "la creación del clima contrario a la gestión de crisis"