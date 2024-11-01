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Marlaska aupó al jefe de la Policía Local de León en una oposición irregular

Los exámenes del comisario principal de León están repletos de faltas de ortografía e infringen las bases del concurso. Este policía habría trabajado en el equipo de seguridad del ministro

| etiquetas: leon , policía , comisario , oposicion , examen
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