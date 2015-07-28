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Marlaska es abucheado durante la jura de la bandera de la nueva promoción de agentes

Marlaska es abucheado durante la jura de la bandera de la nueva promoción de agentes  

Marlaska, sobre la muerte de dos guardia civiles persiguiendo una narcolancha: "Yo también estoy dolido y rabioso" Marlaska se ha dirigido así a los 2.188 integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza que hoy han jurado la bandera con el objetivo de intentar apaciguar las críticas que ha recibido tanto el Gobierno por la falta de medios de los que disponen los efectivos como él mismo por no haber acudido al funeral que se celebró en honor de los dos agentes el pasado sábado en Huelva.

| etiquetas: guardia civil , baeza , marlaska , abucheo
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Le han abucheado por tener infiltrados en los movimientos sociales y por no purgar la policía de fascistas, torturadores y corruptos, ¿verdad, Anakin?

¿VERDAD?
16 K 211
#7 luckyy
#2 son los de siempre: los patriotas, los amigos del golpismo.
Dicho esto, no sé por qué no se mete el ejercito contra esa basura
3 K 40
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#7 Pues porque la función del ejército no es esa. La policía es quien tiene la herramientas, la formación y el marco legal para luchar contra el narcotráfico. Por algún motivo parece que es preferible tener a un buen número de efectivos de la guardia civil en la peligrosísima zona especial norte rascándose los huevos y cobrando un plus mientras asesinan a sus compañeros en el tranquilo y apacible sur.
3 K 38
makinavaja #11 makinavaja *
#9 En el tranquilo y apacible sur seguramente habrá muchos oficiales de alto rango cobrando sobresueldos precisamente para no pedir más gente por ahi, y por mirar a otro lado cuando es necesario... pero a esos no les abuchean, aunque los números sepan quien son.... :troll: :troll: :troll:
3 K 39
wata #18 wata
#9 Asesinan? Chocaron entre ellos.
1 K 24
sotillo #13 sotillo
#7 Todo, pero todo, muy cutre, que poca profesionalidad y falta de ética militar, y si al menos entendieran lo que juran y lo que representan, tiene que ser una vergüenza y un descrédito total para quien sienta de verdad lo que es la Guardia Civil , ni cuando casi toda España tenía escuela hemos tenido tanto iletrado, chusma es lo que sobra
2 K 34
A.more #19 A.more
#13 la parte democrática de la honorable guardia civil murió defendiendo la legalidad hace años. Ahora está un pelín escorada a la extrema derecha
0 K 10
A.more #10 A.more
#2 le han abucheado porque el fascismo está en segundo de nazismo
2 K 31
#5 Pixmac *
Haga lo que haga, a Marlaska siempre le abuchearán. Entre que es homosexual y de un gobierno de izquierdas-centro tiene pocos amigos entre los agentes de Policía o Guardia Civil y sus familias.
6 K 80
#17 MenéameApesta
#5 Tiene más amigos entre los fachas que entre la gente de izquierdas. Eso seguro.
0 K 11
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Sin embargo esos mismos GC lamerian las botas al Vago Pagascal o al Fakejoo que no han movido un dedo por ellos... Así que no me vengan con tonterías los Tejeros.
5 K 66
makinavaja #12 makinavaja
#6 EL facherío es así de lógico... :-D :-D
1 K 23
#14 Pixmac *
#8 Lo que no entiendo es que se quejen de falta de medios cuando una de las lanchas tenía meses www.meneame.net/story/guardia-civil-recibe-patrullera-rio-antas-sexta- y estaba pensada para perseguir narcolanchas. Según dicen, el piloto de la narcolancha hacía maniobras buscando el choque de las patrulleras pero los pilotos no parece que se dieran cuenta y terminaron chocando. Puede que fallen más los pilotos que el número y prestaciones de las lanchas. La Guardia Civil debería pensar si los agentes necesitan clases de pilotaje de alta velocidad y mayor coordinación para no caer en trampas.
1 K 33
makinavaja #16 makinavaja
#14 Y más cuando los responsables de la GC dijeron publicamente que los narcos hacian maniobras habituales, ya conocidas, para evitarlos... O sea, que saben lo que hacen pero no lo tienen previsto...
0 K 13
hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera *
El bastardo saca tanquetas contra huelguistas pero es incapaz de dotar de efectivos a los que se juegan la vida en la lucha contra el narco. Poco le han dicho.
6 K 22
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#3 Bueno....

Les da lanchas para q se choquen entre si con ellas...
1 K 20
sotillo #15 sotillo
#3 Le dicen de todo por que son fachas que no respetan nada ni a nadie, poco se les ve protestando cuando son los suyos
1 K 20
#4 Edwin.r
Tiene la cara de hormigón armado. Qué puta vergüenza.
2 K 6

menéame