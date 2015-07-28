Marlaska es abucheado durante la jura de la bandera de la nueva promoción de agentes  

Marlaska, sobre la muerte de dos guardia civiles persiguiendo una narcolancha: "Yo también estoy dolido y rabioso" Marlaska se ha dirigido así a los 2.188 integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza que hoy han jurado la bandera con el objetivo de intentar apaciguar las críticas que ha recibido tanto el Gobierno por la falta de medios de los que disponen los efectivos como él mismo por no haber acudido al funeral que se celebró en honor de los dos agentes el pasado sábado en Huelva.