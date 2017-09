Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan no pueden ser bloqueados en facebook porque a mucha gente no le gustan [ENG]

Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan tienen perfiles especiales de Facebook. Pero no es el tipo de tratamiento especial motivado por ser dueños del sitio, al menos directamente. En realidad, es lo que sucede cuando la gente no quiere ver tanto tus mensajes y te bloquean. A la pareja no se la puede bloquear en Facebook, y tratar de hacerlo sólo conducirá a mensajes de error desde el sitio. Y esto parece ser resultado del hecho de que han sido bloqueados tantas veces que el sitio ya no está permitiendo que esto siga ocurriendo.