Marjaliza confiesa que pagó 12 millones en ‘mordidas’ a Granados y otro ex alcalde de Valdemoro

El constructor David Marjaliza, ex socio de Francisco Granados, declaró este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, y confesó que llegó a pagar hasta 12 millones de euros –“unos dos mil millones de las antiguas pesetas”- en comisiones ilegales al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y al ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, quien reconoció que se hizo diputado “para tocarse los huevos”.