Marisa, la última expropiada de Dragados en Tetuán: "No me iré hasta que me paguen el último céntimo"

Marisa es una de las muchas vecinas expropiadas en el Paseo de la Dirección y una de las pocas que aún no ha dejado su casa. En los últimos tres años, decenas de familias de la zona han abandonado sus hogares para ir a pisos de realojo y dejar espacio a nuevas construcciones. Ella aguanta porque el piso que le corresponde es más pequeño que el actual, que compró por 70.000 euros en 1998. [...] "Encima de que me quitan mi casa no voy a ir a un sitio peor. Seguiré: hasta que no lo cambien y me paguen hasta el último céntimo, no me voy".