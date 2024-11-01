·
Mario, español trabajando en Australia: “tardo 4 horitas en pagar el alquiler”
Gana un total de 2.950 dólares en una sola semana, equivalente a 1.808 euros, ya libre de impuestos.
|
etiquetas
:
trabajo
,
españa
,
australia
2
1
5
K
-25
#2
powernergia
"“Pago 140 dólares de alquiler por lo que tardo cuatro horitas en pagarlo"
Claro, los habituales alquileres de Australia.
es.ara.cat/economia/gran-crisis-vivienda-australia-ciudadano-pleno-der
7
K
102
#3
Pertinax
*
#2
Habrá que preguntar a Rick. De tu enlace:
Según CoreLogic y el banco ANZ, en 2024 una renta media (unos 60.600 € anuales) destina un 33% a pagar un alquiler medio (380 euros a la semana), y necesita una década de media para reunir la entrada de una vivienda. "Somos uno de los países más ricos del mundo y tenemos uno de los mercados de la vivienda más caros y de menor calidad",
0
K
16
#5
Gry
#2
Igual vive en una cabaña en medio del desierto.
0
K
18
#9
Atusateelpelo
#2
"Según CoreLogic y el banco ANZ, en 2024 una renta media (unos 60.600 € anuales) destina un 33% a pagar un alquiler medio (380 euros a la semana)"
Pero dice que trabaja en el algodon y vive a 7 minutos. Tiene pinta de que vive en una zona rural.
Sumale que igual comparte y van saliendo las cuentas.
0
K
19
#4
Kantinero
Por lo general, en la temporada del algodón, suele trabajar de lunes a domingo unas 12 horas al día.
3
K
57
#8
Battlestar
El cocodrilo tardará más que eso en digerirle cuando quede paralizado por el veneno de la tarántula que le pique cuando esté descuidado tras haber ahuyentado a los mapaches del cubo de la basura donde estaban los restos de la serpiente que mató en el baño la noche anterior.
2
K
40
#10
Atusateelpelo
*
Si yo trabajase en mi empresa 12 horas diarias, 7 dias a la semana cobraria....
...algo mas de 5k pavos (+1000 de alquiler porque la empresa me da vivienda + desayuno y comida tambien a cargo de la empresa).
0
K
19
#6
Top_Banana
Hombre... Para cobrar 20€ la hora no hace falta irse a Australia.
0
K
14
#7
capitan__nemo
Trabajará en la Australia vaciada.
0
K
13
#1
CharlesBrowson
enga zurriendo, y con lo grande que es aquello, que hay que ir haciendo sitio aqui
0
K
8
