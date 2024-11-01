edición general
Mario, español trabajando en Australia: “tardo 4 horitas en pagar el alquiler”

Gana un total de 2.950 dólares en una sola semana, equivalente a 1.808 euros, ya libre de impuestos.

powernergia #2 powernergia
"“Pago 140 dólares de alquiler por lo que tardo cuatro horitas en pagarlo"

Claro, los habituales alquileres de Australia.

es.ara.cat/economia/gran-crisis-vivienda-australia-ciudadano-pleno-der
7
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Habrá que preguntar a Rick. De tu enlace:
Según CoreLogic y el banco ANZ, en 2024 una renta media (unos 60.600 € anuales) destina un 33% a pagar un alquiler medio (380 euros a la semana), y necesita una década de media para reunir la entrada de una vivienda. "Somos uno de los países más ricos del mundo y tenemos uno de los mercados de la vivienda más caros y de menor calidad",
0
Gry #5 Gry
#2 Igual vive en una cabaña en medio del desierto.
0
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#2 "Según CoreLogic y el banco ANZ, en 2024 una renta media (unos 60.600 € anuales) destina un 33% a pagar un alquiler medio (380 euros a la semana)"

Pero dice que trabaja en el algodon y vive a 7 minutos. Tiene pinta de que vive en una zona rural.

Sumale que igual comparte y van saliendo las cuentas.
0
Kantinero #4 Kantinero
Por lo general, en la temporada del algodón, suele trabajar de lunes a domingo unas 12 horas al día.
3
Battlestar #8 Battlestar
El cocodrilo tardará más que eso en digerirle cuando quede paralizado por el veneno de la tarántula que le pique cuando esté descuidado tras haber ahuyentado a los mapaches del cubo de la basura donde estaban los restos de la serpiente que mató en el baño la noche anterior.
2
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
Si yo trabajase en mi empresa 12 horas diarias, 7 dias a la semana cobraria....

...algo mas de 5k pavos (+1000 de alquiler porque la empresa me da vivienda + desayuno y comida tambien a cargo de la empresa).
0
Top_Banana #6 Top_Banana
Hombre... Para cobrar 20€ la hora no hace falta irse a Australia.
0
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Trabajará en la Australia vaciada.
0
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
enga zurriendo, y con lo grande que es aquello, que hay que ir haciendo sitio aqui
0

