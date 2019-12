Los marineros de la Edad de Piedra tenían mejores barcos de lo que se creía

No fue tan fácil como parecía. Un grupo de arqueólogos japoneses quería recrear un viaje de hace 30.000 años, en plena Edad de Piedra, que recorrió la cadena de islas Ryukyu (o Nansei), el archipiélago más meridional de Japón. Pero no pudo ser. Su balsa, una réplica construida utilizando tecnología paleolítica, no alcanzó el objetivo final. Los colonizadores prehistóricos resulta que tenían más recursos de los que se creía.