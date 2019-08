Marilyn Manson: ascenso, crisis, caída y resurrección del Anticristo  

He peleado tantas veces por Marilyn Manson con aficionados al metal que ya no tengo miedo de escribir esta apología. Lo digo: Manson será recordado como uno de los grandes del rock y algún día los críticos lo admitirán sin rodeos, si es que para entonces queda algún crítico musical sobre la faz de Spotify. Habrá elogios para Manson igual que ha habido risas durante los últimos quince años. Habrá aplausos pese a la ira de los fans rebotados, dueños de la peor rabia del universo, y lo sé porque yo mismo he sido un fan rebotado.