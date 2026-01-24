edición general
Mariló Montero (60), sobre la longevidad: "Me levanto todos los días a las 4 de la mañana y hago 45 minutos de elíptica"

El ejemplo de la periodista navarra rompe la idea de que hay una edad para bajar el ritmo de forma inevitable.

15 comentarios
#3 ombresaco
1. Bien por ella, si la hace feliz.
2. Si el tema se trata de longevidad, y tiene 60 años, esto habría que publicarlo dentro de 30 años, de momento significa poco.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
las que se levantan sin necesidad a las 5 de la mañana son tontas, pero ella siempre tiene que ser más que nadie, así que ella a las 5 no, a las 4, así es tontaplus y orgullosa y todo! jajá
#2 Nasser
Con todos mis respetos: !!! Que pereza!!!
Eibi6 #4 Eibi6 *
en general está señora hace los programas por la mañana; seguramente entre a currar a las 6-7 de la mañana, si quiere entrenar antes no le queda otra que madrugar

Siempre se me olvida que el personaje de #_1 me tiene en el ignore
autonomator #7 autonomator
me importa entre cero y una hez en una estaca lo que está "zeñhora" haga, deje de hecer, diga, mienta o no. IRRELEVANTIIIIIIXIMA
#14 soberao *
Supongo que se le ha quedado la rutina de sueño de cuando vivía con Carlos Herrera, antes del divorcio y de su exilio voluntario a Somalia, con "Herrera en la Onda" que empezaba a las 6 de la mañana, y tenía que levantarse a esas horas para llegar como un torete para empezar la mañana con el programa bien fuerte, cabreando a taxistas y españoles de bien. es.wikipedia.org/wiki/Herrera_en_la_onda
Mauricio_Colmenero #12 Mauricio_Colmenero
Me recuerda a Dabiz Muñoz ...

- No descansa ningún día.
- Duerme poco, entrena mucho y trabaja mas aún.
- 6 días a la semana hace 1-2 horas de deporte.
- Trabaja 10-12 horas , 6 días a la semana (En ocasiones ha estado incluso más de 12–16 horas en períodos intensos de trabajo creativo o de apertura de nuevos proyectos)
-En varias entrevistas Muñoz ha afirmado que no ha faltado ni un solo día a su restaurante, ni siquiera el día que nacieron sus hijos.
#6 ombresaco
Otro decidirá que mejor a las 3, otro que a las 2, hasta que se le de la vuelta al reloj como Willy Fog, y dirá que los lunes se levanta a las 8 de la mañana del domingo ;)
ACEC #9 ACEC *
Mariló Montero es mi referente cuando busco opiniones científicas: www.meneame.net/m/ocio/marilo-montero-2012-no-esta-cientificamente-com
#11 ombresaco
#10 ahí cada uno con su intrahistoria particular :roll:
devilinside #13 devilinside
La España Que Madruga, menesterosos
Leconnoisseur #15 Leconnoisseur
Mi abuela se levantaba todos los dias a las 6, y se pasaba en la finca 8h, entre vacas y huerta. Murió con 92 años con el sacho en la mano. Estos urbanitas parece que lo descubrieron todo
#5 jaramero
Si va a madrugar tanto, para qué acostarse? :troll:

Lo que da longevidad es no tener horarios.

Poder dormir cuando tienes sueño, comer cuando tienes hambre, follar cuando tienes ganas... :foreveralone:
#8 ombresaco *
#5 follar cuando tienes ganas... y tienes con quién(es), y también tenga(n) ganas :-)
devilinside #10 devilinside
#8 Es decir, cuando los astros se han alineado
