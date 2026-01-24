·
3
meneos
50
clics
Mariló Montero (60), sobre la longevidad: "Me levanto todos los días a las 4 de la mañana y hago 45 minutos de elíptica"
El ejemplo de la periodista navarra rompe la idea de que hay una edad para bajar el ritmo de forma inevitable.
|
etiquetas
:
periodismo
,
salud
3
0
5
K
4
actualidad
15 comentarios
#3
ombresaco
1. Bien por ella, si la hace feliz.
2. Si el tema se trata de longevidad, y tiene 60 años, esto habría que publicarlo dentro de 30 años, de momento significa poco.
3
K
53
#1
YSiguesLeyendo
*
las que se levantan sin necesidad a las 5 de la mañana son tontas, pero ella siempre tiene que ser más que nadie, así que ella a las 5 no, a las 4, así es tontaplus y orgullosa y todo! jajá
3
K
46
#2
Nasser
Con todos mis respetos: !!! Que pereza!!!
3
K
40
#4
Eibi6
*
en general está señora hace los programas por la mañana; seguramente entre a currar a las 6-7 de la mañana, si quiere entrenar antes no le queda otra que madrugar
Siempre se me olvida que el personaje de
#_1
me tiene en el ignore
1
K
18
#7
autonomator
me importa entre cero y una hez en una estaca lo que está "zeñhora" haga, deje de hecer, diga, mienta o no. IRRELEVANTIIIIIIXIMA
0
K
16
#14
soberao
*
Supongo que se le ha quedado la rutina de sueño de cuando vivía con Carlos Herrera, antes del divorcio y de su exilio voluntario a Somalia, con "Herrera en la Onda" que empezaba a las 6 de la mañana, y tenía que levantarse a esas horas para llegar como un torete para empezar la mañana con el programa bien fuerte, cabreando a taxistas y españoles de bien.
es.wikipedia.org/wiki/Herrera_en_la_onda
0
K
16
#12
Mauricio_Colmenero
Me recuerda a Dabiz Muñoz ...
- No descansa ningún día.
- Duerme poco, entrena mucho y trabaja mas aún.
- 6 días a la semana hace 1-2 horas de deporte.
- Trabaja 10-12 horas , 6 días a la semana (En ocasiones ha estado incluso más de 12–16 horas en períodos intensos de trabajo creativo o de apertura de nuevos proyectos)
-En varias entrevistas Muñoz ha afirmado que no ha faltado ni un solo día a su restaurante, ni siquiera el día que nacieron sus hijos.
0
K
12
#6
ombresaco
Otro decidirá que mejor a las 3, otro que a las 2, hasta que se le de la vuelta al reloj como Willy Fog, y dirá que los lunes se levanta a las 8 de la mañana del domingo
0
K
11
#9
ACEC
*
Mariló Montero es mi referente cuando busco opiniones científicas:
www.meneame.net/m/ocio/marilo-montero-2012-no-esta-cientificamente-com
0
K
11
#11
ombresaco
#10
ahí cada uno con su intrahistoria particular
0
K
11
#13
devilinside
La España Que Madruga, menesterosos
0
K
11
#15
Leconnoisseur
Mi abuela se levantaba todos los dias a las 6, y se pasaba en la finca 8h, entre vacas y huerta. Murió con 92 años con el sacho en la mano. Estos urbanitas parece que lo descubrieron todo
0
K
10
#5
jaramero
Si va a madrugar tanto, para qué acostarse?
Lo que da longevidad es no tener horarios.
Poder dormir cuando tienes sueño, comer cuando tienes hambre, follar cuando tienes ganas...
0
K
7
#8
ombresaco
*
#5
follar cuando tienes ganas
... y tienes con quién(es), y también tenga(n) ganas
0
K
11
#10
devilinside
#8
Es decir, cuando los astros se han alineado
0
K
11
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
