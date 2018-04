La marihuana legal, en camino de superar en ventas a los refrescos en EEUU

El rechazo cada vez más mayoritario a los refrescos azucarados le puede venir bien a la marihuana en Estados Unidos. Las ventas de cannabis de manera legal no paran de crecer y ya hay quien estima que su consumo supere en cifras a las de bebidas como la Coca-Cola. Esta es la tesis de un estudio de Cowen & Co, que señala que la marihuana venderá en 2030 por valor de 75.000 millones de dólares. El consumo masivo de alcohol disminuyó en los estados donde el uso recreativo del cannabis está autorizado. Algo que no ocurre en los que lo prohíben.