Marichalar intenta escribir en catalán y desata las mofas en Twitter: “Compro vocal”

¿Qué ha querido decir Álvaro de Marichalar en su último tuit? Esto se está preguntando todo el mundo en la red social ante el mensaje del excuñado de la infanta Elena que ha publicado en un intento por escribir en catalán (o eso creemos, ya que puede tratarse de cualquier idioma). "No hi es possible que a l'Ajuntament de Girona ester per'm estem Seu castrats", ha tuiteado Marichalar con una foto suya