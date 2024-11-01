Maribel Vilaplana declara a la jueza de la Dana que Mazón estuvo comunicado pero no le dijo "nada" de sus llamadas

La periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de la Dana con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la catástrofe que ella no oyó "nada" de lo que habló Mazón con otras personas a través del teléfono móvil. La periodista ha asegurado que el titular del Consell estuvo comunicado durante la comida de El Ventorro pero que no le hizo ningún comentario sobre esas llamadas.