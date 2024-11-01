edición general
Maribel Vilaplana declara ante la jueza que Mazón seguía con "absoluta normalidad" tras atender las llamadas el día de la DANA

Maribel Vilaplana declara ante la jueza que Mazón seguía con "absoluta normalidad" tras atender las llamadas el día de la DANA

La periodista, que comparece en calidad de testigo, ha explicado que no conserva ese documento.

rob #2 rob
Quintuplicada y en portada.
1 K 30
Huaso #4 Huaso
#2 pocas me parecen
0 K 10
starwars_attacks #1 starwars_attacks
Si estaba en Babia no es competente para el puesto. Lo supiera o no, no puede gobernar, lo ha demostrado.
0 K 9
ambas. Y además inepto.
#1 O es un psicópata y se la suda el sufrimiento ajeno.
1 K 22
Huaso #5 Huaso
#3 ambas. Y además inepto.
0 K 10
Machakasaurio #6 Machakasaurio
ni se le bajaba al muy cabrón!
0 K 7

