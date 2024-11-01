·
Maribel Vilaplana declara ante la jueza que Mazón seguía con "absoluta normalidad" tras atender las llamadas el día de la DANA
La periodista, que comparece en calidad de testigo, ha explicado que no conserva ese documento.
etiquetas
maribel vilaplana
mazón
dana
actualidad
#2
rob
Quintuplicada y en portada.
www.meneame.net/search?q=Vilaplana
1
K
30
#4
Huaso
#2
pocas me parecen
0
K
10
#1
starwars_attacks
Si estaba en Babia no es competente para el puesto. Lo supiera o no, no puede gobernar, lo ha demostrado.
0
K
9
#3
woody_alien
#1
O es un psicópata y se la suda el sufrimiento ajeno.
1
K
22
#5
Huaso
#3
ambas. Y además inepto.
0
K
10
#6
Machakasaurio
ni se le bajaba al muy cabrón!
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
