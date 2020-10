Mariano Rajoy, sobre la 'pillada' saltándose el confinamiento: "No me ha llegado ninguna multa"

Mariano Rajoy afirmó hoy que no le ha llegado ninguna multa después de que la Delegación de Gobierno de Madrid acordara el pasado abril tramitar una propuesta de sanción por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma para hacer deporte. "No me ha llegado la multa. Intento cumplir la ley. Esto siempre me lo tomo en serio. Eso le corresponde a la administración competente de la que no formo parte", ha afirmado Rajoy. La Delegación había comunicado que iba a estudiarse su caso con "el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano"