María Zajarova, una zarina de los medios de comunicación de Putin

«La táctica para sembrar la confusión en la opinión pública es combinar hechos con noticias falsas y tratarlas todas a conveniencia, hasta que llega un momento que el observador no sabe qué es cierto y qué no, desconfía. Y eso ahora se combina con un tono humorístico. Es parecido, como puede leerse en Cómo comunica la alt right, de Xavier Peytibi y Sergio Pérez-Diáñez, a lo que hace la alt right en Estados Unidos: cuando la cosa se pone seria, entonces se dice que no es para tanto»