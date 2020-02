¿Cómo dejas atrás la única vida que conoces? ¿Cómo te apartas de las pistas donde te has entrenado desde que eras una niña, del deporte que amas, que te ha regalado momentos inolvidables y por el que has derramado lágrimas, un deporte en el que has encontrado a tu familia, entre los que se encuentran los aficionados que te han seguido durante más de 28 años?