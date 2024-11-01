María Jesús Montero se traga su chulería: de burlarse de bajar impuestos a aprobarlas en sólo 10 días

Hace solo diez días, la vicepresidenta y ministra de Hacienda despachaba las propuestas del PP con un diagnóstico claro y despectivo: “El PP no nos va a sorprender, siempre plantean rebajas fiscales, no tienen ninguna idea innovadora”. Un clásico del argumentario del PSOE: bajar impuestos es simple, poco imaginativo y no beneficia. El problema es que, apenas una semana después, el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido rebajas fiscales en su paquete anticrisis, concretamente en el IVA de los combustibles...