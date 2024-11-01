María Jesús Montero sobre la muerte de los guardias civiles que perseguían una narcolancha: "Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales"  

María Jesús Montero: "Mis condolencias primero, y en primer lugar, a las familias de Jerónimo y Germán, todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto, hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales."