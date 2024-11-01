María Jesús Montero sobre la muerte de los guardias civiles que perseguían una narcolancha: "Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales"  

María Jesús Montero: "Mis condolencias primero, y en primer lugar, a las familias de Jerónimo y Germán, todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto, hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales."
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En todo ellos hay un componente aleatorio y humano.
Pero no son policias
Te devuelvo el negativo, y te bloqueo. Chao
Ahora habrá que ver si ha habido negligencia por parte del "empleador" porque no se les han dado los recursos adecuados, porque las ordenes que han recibido no eran las correctas, porque los recursos que se asignan no son los suficientes para lidiar con esas situaciones o lo que tenga que salir de la investigación.
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Todas son igual de terribles. Unos han muerto mientras ayudaban a que el pais sea un lugar mas seguro y los otros mientras ayudaban a que tengas canalizaciones, cristales en las ventanas de tu casa...¿o acaso unos merecen más consideración y gloria que los otros?
No veo ningún problema en las palabras de Montero. ¿A caso los guardias civiles no son trabajadores?¿donde veis el problema?
Venga, utilicemos las vidas de estos trabajadores (sí, trabajadores) para obtener réditos políticos; pero que puta escoria!!
Pd. Con "puta escoria" no me refiero solamente a PP & VOX, también a las sanguijuelas que comentan en ese sentido aquí.
Es mejor dejar pasar algo de droga a que se arriesguen tanto en una persecución. Además habría que dar medios adecuados para la labor que desempeñan, pero la norma Nº1 es que lo primero es no arriesgar la vida, y si no tienes medios o no son adecuados, lo dejas, ya habrá otras ocasiones para detenerlos, o se puede actuar cuando llegan a tierra.
PS: No aceptar sobornos por parte de los mandos tambien sería buena idea.
¿Tan difícil es no soltar chorradas sin hacer uso de una IA?