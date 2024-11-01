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María Jesús Montero sobre la muerte de los guardias civiles que perseguían una narcolancha: "Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales"

María Jesús Montero sobre la muerte de los guardias civiles que perseguían una narcolancha: "Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales"  

María Jesús Montero: "Mis condolencias primero, y en primer lugar, a las familias de Jerónimo y Germán, todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto, hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales."

| etiquetas: andalucía , guardia civil , maría jesús montero , narco , accidente laboral
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18 comentarios
6 2 1 K 66 actualidad
Comentarios destacados:    
vicus. #2 vicus.
Y tiene toda la razón de mundo, no es muy diferente a un albañil que se cae de un andamio.
7 K 64
#6 Almirantecaraculo
#2 que razón llevas, pero algunos creen que por ponerse un traje o un uniforme no son obreros.
2 K 32
#8 carraxe
#2 Creo que es un poco diferente, el albañil tiene que seguir unas normas de seguridad y prevención de accidentes y la gran mayoría de las muertes son por no seguir esas normas, y por errores humanos. ¿Cómo previenes accidentes laborales en una persecución en planeadoras a alta velocidad contra narcos armados probablemente con armas automáticas?
3 K 32
Yoryo #11 Yoryo
#8 Con INTEL y esperándolos en el lugar de entrega, o dejándolos al pairo en mitad de la travesía, hay cientos de formas eficaces.
0 K 12
#13 carraxe *
#11 Y si le propusieras eso al jefe de la guardia civil encargado de las operaciones antidroga, ¿Qué crees que te diría?
0 K 7
Kasterot #16 Kasterot
#8 como los previenes entre los bomberos, los forestales, los que mantienen las carreteras, un repartidor, un camionero, los que asfaltan....
En todo ellos hay un componente aleatorio y humano.
Pero no son policias
1 K 5
#17 carraxe *
#16 Un bombero, un agente forestal, los que mantienen las carreteras... esa gente no se enfrenta a delincuentes armados. No se puede comparar entre componentes aleatorios e intencionales.

Te devuelvo el negativo, y te bloqueo. Chao
1 K -5
#10 tpm1
#7 #2 La diferencia es que aquí hay delincuentes por medio ¿Diríais también que son solo accidentes laborales cuando el empresario tenga al trabajador sin las normas de seguridad adecuadas? ¿Diríais también que son solo accidentes laborales si el del andamio se cayera porque un delincuente mangó tornillos de seguridad del andamiaje?
3 K 42
#15 Onaj
#10 Los casos que estás diciendo son casos donde la seguridad es insuficiente incumpliendo la legalidad.
0 K 12
matuta #18 matuta
#10 A ver, es que el trabajo de un guardia civiel es lidar con delincuentes...en caso de no haber delincuentes no habría necesidad de ese puesto de trabajo.

Ahora habrá que ver si ha habido negligencia por parte del "empleador" porque no se les han dado los recursos adecuados, porque las ordenes que han recibido no eran las correctas, porque los recursos que se asignan no son los suficientes para lidiar con esas situaciones o lo que tenga que salir de la investigación.

Lo que…   » ver todo el comentario
0 K 6
duende #1 duende
Y lo peor es que parece que lo llevaba escrito de casa.
3 K 55
matuta #7 matuta
#1 ¿Y cual es la diferencia, hablando de "accidentes laborales", entre esas muertes y estas?:

www.meneame.net/go?id=4175523
www.meneame.net/go?id=4175513
www.meneame.net/go?id=4175447

Todas son igual de terribles. Unos han muerto mientras ayudaban a que el pais sea un lugar mas seguro y los otros mientras ayudaban a que tengas canalizaciones, cristales en las ventanas de tu casa...¿o acaso unos merecen más consideración y gloria que los otros?

No veo ningún problema en las palabras de Montero. ¿A caso los guardias civiles no son trabajadores?¿donde veis el problema?
3 K 36
comunerodecastilla #14 comunerodecastilla *
Accidente laboral, es aquel accidente que se produce aún habiendo tomado todas las precauciones y protecciones que el desempeño de la tarea exija, donde está la polémica?, son personas especiales los guardias civiles?, entiendo que sucesos como cuando los narcos embistieron intencionadamente la lancha de la GC no sea calificada como tal, pero... en este caso??
Venga, utilicemos las vidas de estos trabajadores (sí, trabajadores) para obtener réditos políticos; pero que puta escoria!!
Pd. Con "puta escoria" no me refiero solamente a PP & VOX, también a las sanguijuelas que comentan en ese sentido aquí. >:-(
1 K 22
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
si solo fuera mas tonta que un bocao en la polla, pero es que es mas peligrosa que una piraña en un bidet
5 K 16
#5 mcfgdbbn3
Yo no veo mal lo que dice.

Es mejor dejar pasar algo de droga a que se arriesguen tanto en una persecución. Además habría que dar medios adecuados para la labor que desempeñan, pero la norma Nº1 es que lo primero es no arriesgar la vida, y si no tienes medios o no son adecuados, lo dejas, ya habrá otras ocasiones para detenerlos, o se puede actuar cuando llegan a tierra.
0 K 12
Yoryo #12 Yoryo
Si todas las drogas, no solo las que pagan impuestos, se legalizasen igual se acababan los problemas de accidentes laborales en la GC.

PS: No aceptar sobornos por parte de los mandos tambien sería buena idea.
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#3 frutosm
"Han muerto sirviendo a su país, luchando contra el narcotráfico."
¿Tan difícil es no soltar chorradas sin hacer uso de una IA?
1 K 6
#9 carraxe
Esta mujer debe de ser gilipollas o habla por hablar
2 K -2

menéame