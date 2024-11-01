edición general
6 meneos
6 clics
María Jesús Montero asegura que mandó los "mensajes cariñosos" a Ábalos porque desconocía su situación

María Jesús Montero asegura que mandó los "mensajes cariñosos" a Ábalos porque desconocía su situación

La secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha dicho hoy que envió "mensajes cariñosos" al exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando no conocía su "situación" en la investigación de presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Montero dice que sus mensajes de whatsapp con el exministro, publicados, son "cariñosos", entre "compañeros" de partido.

| etiquetas: maría jesús montero , andalucía , psoe , mensajes , ábalos
5 1 1 K 53 actualidad
1 comentarios
5 1 1 K 53 actualidad
babuino #1 babuino
Luego que si el chiquilicuatre de Moreno Bonilla arrasa en las Andaluzas. Con esta gentecilla de alternativa tenemos PP para rato. Ufff.
0 K 7

menéame