Margarita del Val: "No podemos enfrentarnos así al otoño"

"Son bienvenidas pero insuficientes", ha asegurado Del Val, que incluso ha abogado por 'completar' estas medidas de manera que se pueda dotar de protección a las personas que den positivo en los barrios en los que se realizará el millón de pruebas anunciado por Ayuso. "Para mí, habría que ampliar estas medidas. Que todas las personas que en estas zonas den positivo no tengan desventajas, por ejemplo, laborales. Que les garanticen que no les van a despedir. Que si no se pueden confinar en casa haya hoteles medicalizados..."