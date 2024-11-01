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Margarita Robles aconseja a Ayuso que resuelva "los problemas" de Madrid y que no vaya "a otros países a dar lecciones"

Margarita Robles aconseja a Ayuso que resuelva "los problemas" de Madrid y que no vaya "a otros países a dar lecciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aconsejado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su reciente viaje a México, que se ocupe de resolver "los problemas" de su propia comunidad autónoma, que son "muchos", y que no vaya "a otros países a darles lecciones".

| etiquetas: margarita robles , ayuso , madrid
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17 comentarios
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Kantinero #6 Kantinero
#4 Ninguno de estos ha ido a cambiar la historia, ni a insultar a sus gobiernos
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lgm1976 #7 lgm1976
#6 No hace falta "insultar" para cuestionar la política exterior del Estado. Cuando la Generalitat de Salvador Illa mantiene delegaciones en el extranjero que actúan como cuasi-embajadas, o cuando Imanol Pradales defiende en Bruselas una "macrorregión atlántica" para saltarse el eje de Madrid, también están haciendo política de perfiles propios. Lo de "cambiar la historia" es un juicio de valor; defender el legado español en México es una postura política tan…   » ver todo el comentario
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Kantinero #10 Kantinero *
#7 La Matayayos es una mala persona, tramposa, mentirosa, y corrupta que no sabe dónde tiene la mano derecha si no se la señala MAR, quiere copiar a Milei que también viene aqui a insultar a nuestro gobierno salido de las urnas, pero siempre habrá subnormales que defiendan a las malas personas porque ellos mismos son malas personas. Su única política es Sanchez malo, ya ni en su partido la pueden ver.
Después se queja de que ha estado allí tres días tratando de volver a España, si diriges una…   » ver todo el comentario
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lgm1976 #11 lgm1976 *
#10 Cuando se acaban los argumentos sobre la Ley de Acción Exterior o la comparativa con los viajes de Illa o Page, suelen aparecer los insultos personales y las descalificaciones hacia los demás usuarios. Es el síntoma claro de que el debate se ha perdido. Respecto a lo de "volver en tres días", mezclar la logística de un adelanto de viaje por boicot institucional con la capacidad de gestión es no querer ver la realidad diplomática.

Y sobre los ataques personales hacia mí: si por…   » ver todo el comentario
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Kantinero #12 Kantinero
#11. Si eres capaz de meter en el mismo saco a Illa o Page que la Matayayos es que te faltan unos minutos de micro-ondas, entre otras cosas porque los primeros no tienen más de 7000 muertos en su haber
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lgm1976 #14 lgm1976
#12 Jajajajaja... sacar el tema de los fallecidos en pandemia para justificar un ataque personal, ya no queda ningún argumento que sostener sobre la noticia.

Mezclar datos de gestión de una crisis sanitaria global (que afectó a todas las CCAA y países) con la legitimidad de un viaje institucional en 2026 para atraer inversión es una falacia de manual. "Minutos de microondas" dices... entonces ningún político de ningún partido podría viajar ni gestionar nada nunca más.

Por mi parte,…   » ver todo el comentario
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Kantinero #15 Kantinero *
#14 Global?
en el resto del país no se seleccionaban a los que tenían sanidad privada, 7291 agonizando en sus camas mientras quienes tenían sanidad privada eran atendidos, esa es la que han votado madrileños tan miserables como ella
Y ahora a cascarla
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Kleshk #2 Kleshk
Menos playa en Rivera Maya y más trabajar por Madrid
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lgm1976 #5 lgm1976
#2 Y qué crees que ha ido a hacer allí? Precisamente eso. Es legítimo que los representantes de comunidades autónomas hagan este tipo de viajes institucionales en pro de la economía, la cultura y los asuntos sociales. Lo hace todos y además está recogido en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
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Thornton #13 Thornton
Es que era muy tentador para MAR, mandar allí a su marioneta y aprovechar la barra libre del todo incluido en Riviera Maya :troll:
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D303 #16 D303 *
#4 Que agenda? Yo no me quejo de la agenda, me quejo de su desconocimiento, en especial de esos 4 días que ha estado desaparecida, podría ser que fuera allí donde estuvo en peligro?
Me quejo de que hable de peligro cuando no comunico la agenda y rechazo la protección que le ofreció la embajada española en México y me quejo que se proclame como representante del Reino de España cuando no lo es.
Me molestan las mentiras de los políticos, sean Ábalos, Sánchez o Rajoy, pero es que Ayuso y sus mentiras tienen ya una larga tradición.
Por supuesto que puede y debe ir a buscar inversiones para la C.A.M. deberían hacerlo todos, pero que no alucine.
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#17 Sacapuntas *
#9 La humildad personal y lo que tu cuentas no tiene nada que ver. No intentes defender lo indefendible. xD
Ni siquiera Trump -que ya es decir- se está comportando en China como se ha comportado Ayuso en México. xD
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#8 Sacapuntas
#4 Si fuera un poco más humilde y se fijara un poco en cómo lo hacen los demás, no tendría esos problemas que la acosan.
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lgm1976 #9 lgm1976
#8 Precisamente si se fijara en cómo lo hacen los demás (algunos con "embajadas" que cuestan millones al año sin traer ni la mitad de inversión), quizás Madrid no atraería el 70% de la inversión extranjera de toda España. La "humildad" en política exterior suele ser el eufemismo para no molestar, pero en economía internacional gana el que más ruido hace y mejor se vende. Es curioso que se pida humildad a la gestión que lidera el PIB nacional, mientras se aplaude la…   » ver todo el comentario
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lgm1976 #1 lgm1976
Más la valdría a ella echar un vistazo al carguero ruso hundido en Cartagena.
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D303 #3 D303 *
#1 Es algo que debe aclararse, lo del carguero, y de paso por qué la hidefruta se cree que es una representante del Reino de España, porque es representante de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no lo es del Reino de España. Y de paso que aclare donde y porque estuvo en peligro, igual fueron esos días de asueto que se tomo por su estresante agenda.
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lgm1976 #4 lgm1976
#3 Resulta curioso que se cuestione la agenda internacional de una comunidad que aporta casi el 20% del PIB nacional mientras se ve con total normalidad que Salvador Illa (PSC) esté esta semana en California visitando los estudios de Disney, o que Emiliano García-Page (PSOE) se fuera a Brasil hace un mes a promocionar vinos. Si el problema es la legitimidad para viajar o el "dar lecciones", deberíamos pedirle las mismas cuentas a Imanol Pradales (PNV) por irse a Davos o a las delegaciones comerciales que mantienen otros gobiernos. La ley de acción exterior ampara a todas las CCAA para promocionarse; al final, parece que lo que molesta no es el viaje institucional en sí, sino quién lo firma. Viva la manipulación.
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menéame