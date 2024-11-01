Margarita Robles aconseja a Ayuso que resuelva "los problemas" de Madrid y que no vaya "a otros países a dar lecciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aconsejado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su reciente viaje a México, que se ocupe de resolver "los problemas" de su propia comunidad autónoma, que son "muchos", y que no vaya "a otros países a darles lecciones".
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Después se queja de que ha estado allí tres días tratando de volver a España, si diriges una… » ver todo el comentario
Y sobre los ataques personales hacia mí: si por… » ver todo el comentario
Mezclar datos de gestión de una crisis sanitaria global (que afectó a todas las CCAA y países) con la legitimidad de un viaje institucional en 2026 para atraer inversión es una falacia de manual. "Minutos de microondas" dices... entonces ningún político de ningún partido podría viajar ni gestionar nada nunca más.
Por mi parte,… » ver todo el comentario
en el resto del país no se seleccionaban a los que tenían sanidad privada, 7291 agonizando en sus camas mientras quienes tenían sanidad privada eran atendidos, esa es la que han votado madrileños tan miserables como ella
Y ahora a cascarla
Me quejo de que hable de peligro cuando no comunico la agenda y rechazo la protección que le ofreció la embajada española en México y me quejo que se proclame como representante del Reino de España cuando no lo es.
Me molestan las mentiras de los políticos, sean Ábalos, Sánchez o Rajoy, pero es que Ayuso y sus mentiras tienen ya una larga tradición.
Por supuesto que puede y debe ir a buscar inversiones para la C.A.M. deberían hacerlo todos, pero que no alucine.
Ni siquiera Trump -que ya es decir- se está comportando en China como se ha comportado Ayuso en México.