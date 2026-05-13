Marco Rubio posa en el avión de Trump vestido con el chándal que llevaba Maduro cuando fue capturado  

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
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Nah, en realidad lo único que importa es "La Transición".
Un mundo estupendo este. Y las derechas, gente de toda confianza para establecer democracias y que se les deje participar como si fueran gente normal.
youtu.be/JPEvOBij8YI?si=pPEp1S-XEnPXo4ot
No falla.