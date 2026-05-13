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Marco Rubio posa en el avión de Trump vestido con el chándal que llevaba Maduro cuando fue capturado

Marco Rubio posa en el avión de Trump vestido con el chándal que llevaba Maduro cuando fue capturado  

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

| etiquetas: rubio , memes , eeuu , chandal , imagen , caricatura
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
#4 sliana
Tratándose de marco rubio, ES el chándal de maduro. Ni lo habrá lavado.
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 lo suyo es que no le quede como los zapatos que le dio Trump
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themarquesito #8 themarquesito
#7 Para quien no se acuerde de la historia de los zapatos:
meneame.net/m/Trump/nadie-atreve-no-llevarlos-presidente-trump-compra-
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#10 bizcobollo
#4 Y si hurga un poco encuentra petróleo
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Supercinexin #3 Supercinexin
¿Y de Maduro se sabe algo, lo han vuelto a sacar en Televisión, se sabe cuándo se le va a juzgar, con qué tipo de autoridad se le va a juzgar, qué opinan los países de la Unión Europea, individualmente cada uno, sobre ello, qué opinan aquellos políticos de izquierdas como Lula o Petro que criticoteaban a Maduro, qué opina la ONU...?

Nah, en realidad lo único que importa es "La Transición".

Un mundo estupendo este. Y las derechas, gente de toda confianza para establecer democracias y que se les deje participar como si fueran gente normal.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Diaz Canel habra tirado toda la ropa de Nike que tuviera
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones *
El Narco Rubio este es como la Nancy vestiditos de Trump. Imagino que estará ganando mucho dinero porque va de ridículo en ridículo hasta la estulticia final.
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wata #5 wata
Una premonición.
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skaworld #2 skaworld *
Marcos rubio desnudo delante del espejo con un bigote de maduro pintado y bailando "goodbye horses"

youtu.be/JPEvOBij8YI?si=pPEp1S-XEnPXo4ot
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Mangione #9 Mangione
Y, de repente, despues de robarles su soberanía, Venezuela dejó de importar una mierda a la gentuza de derechas.

No falla.
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menéame