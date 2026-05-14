edición general
5 meneos
3 clics
Marco Rubio dice que EE.UU. busca que China presione a Irán para reducir la tensión en el golfo Pérsico

Marco Rubio dice que EE.UU. busca que China presione a Irán para reducir la tensión en el golfo Pérsico

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia. «Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico», dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity

| etiquetas: usa , china , rubio , irán
4 1 0 K 39 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 39 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Para que si ya han ganado la guerra hace meses?
4 K 67
#4 fremen11
Creo que si no dejáis de tocarle los cojones a los iraníes, China os va a ayudar poco y os recordará que habéis sido vosotros los que habéis iniciado está guerra ilegal
2 K 39
Metabarón #2 Metabarón
Israel pide ayuda a EEUU y EEUU pide ayuda a China xD
1 K 17
#3 ces
Al final, como siempre, todo es una negociacion entre los dos imperios. Pero China no dejará caer Iran, porque ahora es parte de su zona de influencia. Y Europa, como nosotros en el sofá, esperando que la tele nos cuente lo que han decidido.
1 K 16
#5 solojavi
Taiwán calienta que sales.
0 K 9

menéame