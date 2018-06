La marcha del Orgullo de Madrid veta al PP y al presidente de la Comunidad Ángel Garrido

Pero este año ha remarcado que los máximos mandatarios del Gobierno regional no han sido invitados ni a la pancarta ni a este escenario porque "no han firmado el acuerdo ni han cumplido sus compromisos". "No hemos visto que están siendo aplicadas las leyes aprobadas. Es un tirón de orejas a los representantes de la Comunidad de Madrid", ha remarcado el presidente de Cogam que, no obstante, ha recordado que es una ONG "libre y democrática" y no puede impedir que nadie acuda a la manifestación.