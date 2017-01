La Marcha de las Mujeres de Washington se ha extendido a 57 países de todo el mundo (EN)

La Marcha se ha anunciado para que la gente - de todos los géneros, no sólo las mujeres - tome una posición pública contra la virulenta retórica divisiva que rodea la elección, y para promover una plataforma de valores progresistas, con un énfasis particular en las mujeres de, LGBTQ y derechos de los inmigrantes. De 57 países diferentes están llevando a cabo una o más de las 616 marchas previstas. El trasfondo de todos ellos parece ser la idea de que la influencia estadounidense no debe extenderse para incluir la misoginia y la xenofobia.