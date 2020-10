El colectivo recorre la Gran Via desde plaza de Espanya hasta paseo de Gràcia y advierte de que no saben cuándo acabarán la protesta. A los problemas en Rodalies de esta mañana por retrasos en unas obras de Adif se le suma la marcha lenta de los taxistas por el centro de Barcelona, una marcha que amenaza con colapsar la Gran Via y alrededores. El colectivo protesta por su situación ante la pandemia y reclama al Govern de la Generalitat ayudas para hacer frente a su caída de ingresos.