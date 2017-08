La marcha de la derecha en Charlottesville desvía la atención de la agenda del 'Estado Profundo'

Dejemos algo en claro acerca de la marcha "Unir a la Derecha" [Unite the Right] en Charlottesville, Virginia, el fin de semana pasado. Fue organizada por elementos extremistas, gente que son de hecho racistas y adoptan explícitamente el fascismo. Lo podemos ver en el hecho de que sólo atrajo a unos pocos cientos de personas a su causa, y que, en escenas que se parecen a la Ucrania "liberada" de Victoria Nuland, portaban cascos al estilo nazi, símbolos nazis, y desfilaron con antorchas mientras cantaban "los judíos no nos reemplazarán".