¿Por qué las marcas de lujo sobreviven mejor a la pandemia?

Mientras otros gigantes sufren los efectos de la pandemia y se ven abocados a cierres y/ó reducción de tiendas y personal... las marcas de " lujo " parece que son inmunes . No sólo no rebajan si no que le suben de precio. En este artículo se mencionan algunas de las razones.: Control del precio de producción y distribución, ecosistemas cerrados, clientela fiel y.. alguna que otra argucia que ahora se encuentra en revisión yh que será prohibida a partir del 2030 en la Francia.