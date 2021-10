Las marcas de coches son como dinosaurios: con una tecnología obsoleta, no hay semiconductores para ellos

Intel, fue inundado por peticiones de las marcas para que les fabricarán los microchips. Sin embargo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Según explicó Pat Gelsinger, CEO de Intel, a Fortune, porque no le sale a cuenta. Los fabricantes de automóviles utilizan una tecnología considerada como obsoleta en la industria de la electrónica. Lo que explica en porque las marcas de coches han de tener proveedores en Taiwan, donde producir el tipo semiconductores que ya no quieren en la electrónica de consumo pueden ser todavía rentable.