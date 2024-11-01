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Marc Vidal, inversor: "En 10 provincias hay más españoles cobrando el paro que parados, hay riesgo de empobrecimiento progresivo"

"Aquí el denominador, es decir, los parados registrados, se reduce artificialmente mientras el numerador, es decir, los perceptores de prestaciones, se amplía con categorías que distorsionan la ecuación", resume Vidal. Según el economista, esta situación "debilita progresivamente nuestro contrato social". Vidal sostiene que "cada vez hay más transferencias a cambio de menos producción equivalente", lo que conduce a un escenario de empobrecimiento paulatino...

| etiquetas: empleo , economía
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3 comentarios
3 1 5 K 5 actualidad
Postmeteo #2 Postmeteo
Pero no te voy a dar el nombre de Ninguna de las provincias, no sea que lo compruebes y sea mentira.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El analista asegura que "un sistema donde menos sostienen a más puede durar años, hasta que un día deja de hacerlo" y augura que el problema "no será solo fiscal, sino que acabaremos con una economía que habrá sustituido incentivos por dependencia, y eso nunca acaba bien"...
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#3 drstrangelove
un sistema donde menos sostienen a más puede durar años, hasta que un día deja de hacerlo

Otra vez el mantra de la insostenibilidad, para enfrentar a los trabajadores. Ya podrían los empresaurios pagar mejores salarios, seguro que así más gente trabajaría.
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menéame