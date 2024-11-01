Marc Vidal, inversor: "En 10 provincias hay más españoles cobrando el paro que parados, hay riesgo de empobrecimiento progresivo"

"Aquí el denominador, es decir, los parados registrados, se reduce artificialmente mientras el numerador, es decir, los perceptores de prestaciones, se amplía con categorías que distorsionan la ecuación", resume Vidal. Según el economista, esta situación "debilita progresivamente nuestro contrato social". Vidal sostiene que "cada vez hay más transferencias a cambio de menos producción equivalente", lo que conduce a un escenario de empobrecimiento paulatino...