Las maras y el colapso del Estado

En El Salvador hay falta de control territorial por parte del gobierno. Un estado que falla en esta dimensión de sus obligaciones es un estado fallido. Esto lo saben casi todos los pobladores del pais. Saben que si ellos y su familia caen en desgracia con una mara, lo mejor que pueden hacer es irse, porque el estado no puede proteger sus vidas. El Estado no puede protegerlos ni siquiera de la extorsión, no puede proteger a sus hijos en sus escuelas, en donde pueden ser asesinados, ni puede evitar que los enrolen en las maras mismas.