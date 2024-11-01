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Mar, dueña de un bar que prohíbe los pagos con tarjeta: “No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café, que cuesta 1,30 euros”

Mar, dueña de un bar que prohíbe los pagos con tarjeta: “No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café, que cuesta 1,30 euros”

“No me parece lógico que de esos 1,30 euros del café, todavía le tengamos que seguir pagando comisiones al banco”. “Después de pagar a Hacienda, las facturas y todos los costes asociados al negocio, todavía tengo que ceder parte de mi beneficio a una entidad financiera por el simple hecho de cobrar mi trabajo”, denuncia la hostelera, que considera que muchas operaciones de pequeño importe terminan siendo “prácticamente simbólicas” desde el punto de vista de la rentabilidad.

| etiquetas: café , comisiones , banca , tarjeta , efectivo
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27 comentarios
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Comentarios destacados:      
Nylo #4 Nylo *
#0 No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café, que cuesta 1,30 euros

A mí tampoco. Haga usted lo que crea conveniente, doña Mar. Pero no se haga trampas al solitario tampoco. Sepa que la decisión, aparte de darle a usted más dinero por cada café servido, acarreará pérdida de clientes. Si no le importa, pues adelante. En mi caso particular, yo prefiero una cafetería que me cobre 1,50 y me permita pagarlos con la Ticket Restaurante, que uno que me cobre 1,30 y no me deje. A igualdad de producto y servicio, claro está. Quizá podría plantearse Ud subir el precio nominal, y luego aplicar descuentos a los clientes habituales que deseen pagarle con dinero en efectivo. Sólo como idea.
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roybatty #19 roybatty
#4 no está permitido aplicar descuentos por pago en efectivo, esa es la estrategia de la mafia
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MisturaFina #3 MisturaFina
Bien hecho!
Todos se quejan del control pero pagan con el móvil. Regalan todo su perfil de compra, ubicación y pagan comisiones a eeuu.
Solo por parecer guay?
No tiene sentido.
A mí me parece estúpido.
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yende #5 yende
#3 Spoiler VISA y MasterCard son tambien de EEUU
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founds #18 founds
#3 en mi caso no es por ser guay, y nunca he pagado con el movil pero siempre con tarjeta, no quiero llevar monedas en los bolsillos ni estar buscando cajeros y que no me pidan sacar mucho para que no me cobren comisión por tener ING
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MisturaFina #27 MisturaFina
#18 solo justificas lo que digo y apoyas a los monopolios.
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Autarca #21 Autarca *
#3 Bien dicho, y admito que soy parte del problema

Y no es por parecer guay, es porque es mas cómodo

#2 El capitalismo es como el lado oscuro de la fuerza.

Maligno, pero seductor
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MisturaFina #25 MisturaFina
#21 si, lo sé. Bien x decirlo. Hay que tener voluntad, es como hacer dieta.
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Imag0 #14 Imag0
Seguro que te da el ticket de cada pago en metálico que hagas... SEGURO. :roll:
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
El capitalismo es como los microplásticos: está presentes en todos los momentos, lugares y facetas de la vida, nos rodea por doquier y es imposible escapar de ellos.

Y esto no se va a quedar así porque si el capitalismo no crece, no avanza y no nos devora terminará muriendo de inanición.
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ansiet #1 ansiet
Sin entrar a leer la noticia entiendo que es un argumento bueno para un café, ahora bien puede en otros productos perder clientela por no poder pagar con tarjeta, la gente cada vez llevamos menos dinero.
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crob #24 crob *
#1 El problema gordo es otro, y se habla poco. La fuga de riqueza al sistema financiero

simulación en punto 4 --> Tras 50 operaciones el banco ha absorbido el 53% de la riqueza inicial a base de micro-comisiones La riqueza depende de la circulación del dinero y la capacidad para mantenerlo en un sistema. Con el pago con tarjeta l valor real es succionado por el intermediario financiero, empobreciendo el tejido comercial local sin haber aportado un valor productivo directo a la…   » ver todo el comentario
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#11 galaicocatalán
Conozco bastante bien el sector y, sinceramente, después de años escuchando el mismo discurso, cada vez tengo más claro que el problema real de muchos hosteleros con los pagos por tarjeta no son precisamente las comisiones.

Porque cuando existen tarifas planas, TPVs con costes ridículos y soluciones prácticamente regaladas, seguir hablando de "es que Visa me roba" empieza a sonar más a ejercicio de creatividad fiscal que a otra cosa.

Pero bueno, siempre queda más elegante culpar al datáfono que reconocer que lo que molesta es que Hacienda también vea las cañas.
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#16 condeChocula
#11 Opino exactamente igual, la justificación y el motivo real no coinciden.
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#22 abogado_del_diablo
#11 Exactamente.
El "Bizum europeo" se supone que entra en funcionamiento este año entre particulares y el que viene con comercios.

A ver si logramos por una puta vez ponernos de acuerdo los europeos en dejar de depender de EEUU, que nos puede dejar "sin banco" cuando quiera como a Francesca Albanese, y dejar de regalarle millones en comisiones a sus empresas VISA y Mastercard.
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M.Dick_Tadura #7 M.Dick_Tadura
Absurdo cuando hoy en dia hay tarifas planas por 10 euros o menos al mes. No es un precio excesivo por un servicio que aumenta base de clientes, te ingresas el dinero en tu cuenta y te permite llevar datos estadisticos de ventas entre otras muchas ventajas.
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ehizabai #12 ehizabai *
#7 Te da los datos a ti, y al banco que luego financia al que te va a quitar el negocio para poner una franquicia.
Si quieren, que hacienda haga el servicio de los datáfonos. Tener que dar toda mi información a un banco para que luego me pueda putear no tiene ni pies ni cabeza. Y además de robarme todos los datos, todos, me cobran.
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ehizabai #23 ehizabai
#15 Ya, ya, el banco no usa los datos del datáfono que además te cobra. Claro que no.
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M.Dick_Tadura #26 M.Dick_Tadura
#23 No. No los usa
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founds #20 founds
#12 y también es mas fácil declarar menos en impuestos si es en efectivo :troll:
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alfema #17 alfema
#10 estamos hablando de España, probablemente en más países la legislación sea diferente.
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alfema #6 alfema
El pago con tarjeta no es obligatorio, así que no se puede prohibir, simplemente no se aceptan.

En algunos sitios he visto que no permiten el pago por debajo de un importe, que si es legal si se avisa, de todas formas hay opción a pagar una tarifa plana al banco, aunque desconozco las condiciones.
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#10 SpeakerBR
#6 En Londres si. He visto varios locales comerciales con un cartel que decia que no aceptaban efectivo. Y en los autobuses no se permite el efectivo desde 2014.
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cathan #9 cathan
No sé si va a ser más absurdo que te paguen con un billete de 20 € por un café de 1,30 €. No siempre llevas encima billetes más pequeños y mucho menos la cartera llena de monedas. El problema, efectivamente, es del banco; pero ésta señora, en vez de quejarse a su banco o cambiar de entidad, le transfiere el problema al cliente.
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jdmf #8 jdmf
El peligro que hay que pagar todo con tarjeta es que en algún momento se usará como escusa para derogar el dinero físico y que no puedas pagar un café sin que el banco, Google y el fisco sepan cuándo y en dónde te has tomado tu café matutino.
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#13 sliana
1.30 el una burrada para un café, pero hagamos un ejercicio y pensemos como los señora: es poca cantidad por ese servicio, por qué pagar por el? Pues lo mismo con el pago con tarjeta.

Y el caso es que si me obliga a andar con efectivo tengo la libertad de ir al bar de al lado, que sobran.
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menéame