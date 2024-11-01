Mar, dueña de un bar que prohíbe los pagos con tarjeta: “No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café, que cuesta 1,30 euros”

“No me parece lógico que de esos 1,30 euros del café, todavía le tengamos que seguir pagando comisiones al banco”. “Después de pagar a Hacienda, las facturas y todos los costes asociados al negocio, todavía tengo que ceder parte de mi beneficio a una entidad financiera por el simple hecho de cobrar mi trabajo”, denuncia la hostelera, que considera que muchas operaciones de pequeño importe terminan siendo “prácticamente simbólicas” desde el punto de vista de la rentabilidad.
| etiquetas: café , comisiones , banca , tarjeta , efectivo
A mí tampoco. Haga usted lo que crea conveniente, doña Mar. Pero no se haga trampas al solitario tampoco. Sepa que la decisión, aparte de darle a usted más dinero por cada café servido, acarreará pérdida de clientes. Si no le importa, pues adelante. En mi caso particular, yo prefiero una cafetería que me cobre 1,50 y me permita pagarlos con la Ticket Restaurante, que uno que me cobre 1,30 y no me deje. A igualdad de producto y servicio, claro está. Quizá podría plantearse Ud subir el precio nominal, y luego aplicar descuentos a los clientes habituales que deseen pagarle con dinero en efectivo. Sólo como idea.
Todos se quejan del control pero pagan con el móvil. Regalan todo su perfil de compra, ubicación y pagan comisiones a eeuu.
Solo por parecer guay?
No tiene sentido.
A mí me parece estúpido.
Y no es por parecer guay, es porque es mas cómodo
#2 El capitalismo es como el lado oscuro de la fuerza.
Maligno, pero seductor
Y esto no se va a quedar así porque si el capitalismo no crece, no avanza y no nos devora terminará muriendo de inanición.
simulación en punto 4 --> Tras 50 operaciones el banco ha absorbido el 53% de la riqueza inicial a base de micro-comisiones La riqueza depende de la circulación del dinero y la capacidad para mantenerlo en un sistema. Con el pago con tarjeta l valor real es succionado por el intermediario financiero, empobreciendo el tejido comercial local sin haber aportado un valor productivo directo a la… » ver todo el comentario
Porque cuando existen tarifas planas, TPVs con costes ridículos y soluciones prácticamente regaladas, seguir hablando de "es que Visa me roba" empieza a sonar más a ejercicio de creatividad fiscal que a otra cosa.
Pero bueno, siempre queda más elegante culpar al datáfono que reconocer que lo que molesta es que Hacienda también vea las cañas.
El "Bizum europeo" se supone que entra en funcionamiento este año entre particulares y el que viene con comercios.
A ver si logramos por una puta vez ponernos de acuerdo los europeos en dejar de depender de EEUU, que nos puede dejar "sin banco" cuando quiera como a Francesca Albanese, y dejar de regalarle millones en comisiones a sus empresas VISA y Mastercard.
Si quieren, que hacienda haga el servicio de los datáfonos. Tener que dar toda mi información a un banco para que luego me pueda putear no tiene ni pies ni cabeza. Y además de robarme todos los datos, todos, me cobran.
En algunos sitios he visto que no permiten el pago por debajo de un importe, que si es legal si se avisa, de todas formas hay opción a pagar una tarifa plana al banco, aunque desconozco las condiciones.
Y el caso es que si me obliga a andar con efectivo tengo la libertad de ir al bar de al lado, que sobran.