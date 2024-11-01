Mar, dueña de un bar que prohíbe los pagos con tarjeta: “No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café, que cuesta 1,30 euros”

“No me parece lógico que de esos 1,30 euros del café, todavía le tengamos que seguir pagando comisiones al banco”. “Después de pagar a Hacienda, las facturas y todos los costes asociados al negocio, todavía tengo que ceder parte de mi beneficio a una entidad financiera por el simple hecho de cobrar mi trabajo”, denuncia la hostelera, que considera que muchas operaciones de pequeño importe terminan siendo “prácticamente simbólicas” desde el punto de vista de la rentabilidad.