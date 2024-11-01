·
Los maquinistas ya advirtieron a Puente en agosto de los peligros por el "deterioro" de las vías
Alertaron al ministro de Transportes de los "baches, garrotes y descompensación en la catenaria" y pidieron reducir la velocidad en los corredores importantes
57 comentarios
Comentarios destacados:
#21
#13
eres consciente de que ya se están sacando las conclusiones de las causas y señalando a los responsables con los muertos aún calientes,
sin ninguna investigación si quiera comenzada
? Con conjeturas y suposiciones?
Y
lo comparas con la tragedia de la DANA que fue una patente negligencia aún bajo investigación
y con un señor máximo responsable “fugado”?
Eres una persona deleznable. Mezclas SIEMPRE
. Haces cherrypiking con la clara intención de enmierdar.
Karma whore
. Eso eres.
#5
angelitoMagno
En la radio (Canal Sur) han entrevistado a un delegado sindical de la CNT que ha dicho que había numerosas quejas registradas por maquinistas sobre el tramo.
Supongo que la CNT también buscará enmierdar y sacar partido político de las víctimas, ¿no?
15
K
181
#13
NPCMeneaMePersigue
#8
siempre con la CNT (ver
#5
)
Lo que no me verás hacer es complacer a políticos por que sean más próximos a mi ideología mientras la gente se muere, que no aprendisteis nada el 29 de octubre en Valencia
4
K
65
#21
Huaso
*
#13
eres consciente de que ya se están sacando las conclusiones de las causas y señalando a los responsables con los muertos aún calientes,
sin ninguna investigación si quiera comenzada
? Con conjeturas y suposiciones?
Y
lo comparas con la tragedia de la DANA que fue una patente negligencia aún bajo investigación
y con un señor máximo responsable “fugado”?
Eres una persona deleznable. Mezclas SIEMPRE
. Haces cherrypiking con la clara intención de enmierdar.
Karma whore
. Eso eres.
8
K
111
#22
NPCMeneaMePersigue
*
#21
Wow! te estudias mi perfil? que clase de persona se estudia a los usuarios de una web? ah sí, los que me queréis sacar de aquí, me perseguís por cualquier cosa que digo o hago porque molesto al sistema y a cualquier cosa me tiráis mierda para ver si desisto, deleznable por cierto. Esta táctica la usan los sionistas y la conozco desde hace más de 10 años, no esta funcionando
Enga, prueba con otra que esta ya se ha terminado.
0
K
20
#41
Huaso
*
#22
pavo…. No es necesario estudiar tu perfil porque sencillamente estás 24h enviando tan solo “noticias” sensacionalistas, tergiversadas, sin fuentes, medias verdades y sobre temas polémicos con la única intención de obtener karma rápido y barato. Tu nombre está todo el tiempo en la sección de Nuevas. Y otro tanto en portada. Con basura siempre. Y mezclando mierda en los comentarios. Sionismo, conspiración, wokeismo, orden mundial, anunakis…. Estás de la olla pavo.
Y esto solo lo pueden…
» ver todo el comentario
1
K
24
#42
NPCMeneaMePersigue
*
#41
Ahora intentas tergiversar el objetivo de las cosas para llevarlo karma, sensacionalista y hacer un hombre de paja, que si desinformar, verdades a medias y remover lo que hago para ver si creo que es malinterpretado y desisto de lo que hago.
Estas son las técnicas de los israelíes y sionistas, conspiran contra ti, te quedar de loco, que si conspiracion por karma, sensacionalismo y a ver si desisto
Probablemente les paguen fondos de inversion y cosas así, porque en una web de…
» ver todo el comentario
0
K
20
#34
NPCMeneaMePersigue
*
#21
Mirad como se inventan cosas sobre mi y se organizan para votarse positivo e intentar sacarme de la web por molestar al sistema, mirad esta campaña de acoso, esto es un clásico de los sionistas e israelíes que atacan a la gente que les molesta.
Llevan diciéndome que estoy mal de la cabeza meses a ver si me voy, que si carma, que si cherrypicknic jajajaaj esto es bastante antiguo, a ver si creo que tengo a la gente en contra y me voy, como si me fuera a importar
Cuando lo dice
#5
está bien pero si lo digo yo está mal, es que es absurdo y no hay por donde coger el ataque
Nada ya se terminó la jugada, soy mas listo que vosotros
0
K
20
#24
soberao
#5
#13
La CNT en muchos sitios no es lo que era y depende de la gente que lleve esa sección sindical. Solo hay que ver el periódico que públican ahora que tras años de pausa de 2015 a 2019 publican "Dossieres" de temáticas que se suponen progresistas pero que muchas veces no van ni con la línea anarquista tradicional:
www.cnt.es/noticias/periodico-cnt-no-441-de-octubre-a-diciembre-2025-d
cuando hace unos años hacían esto:
www.cnt.es/noticias/periodico-cnt-no-419-mayo-2015/
1
K
28
#18
Gadfly
#5
CNT tb es facha, seguro
1
K
20
#39
shake-it
#5
Los sindicatos siempre van a intentar defender al trabajador. Ya lo hicieron en Angrois. Y me parece bien que lo hagan, porque es muy fácil que compañía y ministerio encuentren una cabeza de turco en el operario de turno. Nunca verás a un sindicato decir que la empresa lo hizo todo muy bien. Ojo, que en este caso aún están sacando muertos, es muy pronto para adelantar nada y personalmente no tengo ni la más remota idea de cómo es posible que un tren descarrille en una recta. Esperemos la investigación y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.
1
K
23
#46
shake-it
#5
www.eldiario.es/economia/maquinistas-piden-cautela-relacionar-peticion
0
K
11
#48
Kantinero
#5
Go TO
#47
0
K
12
#56
guillersk
#5
Conclusión, la CNT es facha
0
K
10
#57
angelitoMagno
#56
La N de Nacional les delata
0
K
16
#1
A.more
La razón a emporcar. No preocupan las víctimas. Interesa sacar partido de los muertos. Son indecentes. Al estilo abascal
8
K
91
#4
Huaso
*
#1
Efectivamente, no defraudan.
Estábamos todos a la expectativa de quién sería el primero en mezclar a Oscar Puente. Son tantas las ganas que le tienen…
6
K
81
#7
alfema
#1
No veo nada de emporcar, están informando sobre la situación de las vías a partir de lo reclamado por maquinistas.
6
K
84
#16
Gadfly
#7
es inutil que trates de ser razonable. estas en meneame...
1
K
16
#25
manzitor
#7
Son coherentes con su línea editorial. Las noticias y los titulares se redactan según a quien le llegue el 'dardo'. Una prueba sencilla, es comprobar los titulares y las noticias referentes a los errores en las mamografías del SAS, por aquello que de que afecta a un gobierno de otro color político afín a su línea editorial, y se puede ver una notable diferencia.
1
K
31
#9
angelitoMagno
De los creadores de ¿dónde están los políticos del PP cuando hay un incendio? ¿Van a dar explicaciones sobre la falta de mantenimiento en los bosques? llega ¿Oscar Puente posible responsable? ¿Mi Oscar Puente, que tan buenos zasca da en X? ¡No, ni se os ocurra criticarle!
3
K
58
#27
Pedro_Bear
*
#17
Ha habido un accidente con cientos de muertos y llevas desde el minuto 1 enmierdandolo con cada comentario, tratando de politizarlo todo al máximo, con cero respeto a las víctimas.
No han pasado ni 24 horas, qué mierda de vida lleváis? No os da vergüenza? Tomaos una pausa de vuestras ridículas batallas partidistas. En serio, por favor, cansais, y mucho.
4
K
53
#29
Gadfly
#27
y aqui estas tu, dandome la replica...
0
K
5
#45
Barriales
#29
a tus gilipolleces.
0
K
7
#50
Gadfly
#45
idem
0
K
5
#2
oceanon3d
Ya empezamos ...
4
K
50
#3
Battlestar
No dicen que ese tramo estaba recién renovado?
3
K
44
#6
Barriales
*
#3
y así es. Explicado por un experto independiente ayer en directo en tve.
Esto son las cloacas patrióticas de la banda de delincuencia organizada pepetarra.
8
K
89
#17
Gadfly
#6
independiente... en RTVE...
7
K
-2
#44
Barriales
#17
gadafi, buen nombre.
0
K
7
#51
Gadfly
#44
aprende a leer
0
K
5
#52
Barriales
#51
de nombre Mohamed.
Mújamed.
0
K
7
#53
Gadfly
#52
ya te dió el ictus
0
K
5
#54
Barriales
#53
no Mohamed.
Me rio de tus gilipolleces.
0
K
7
#55
Gadfly
#54
vale
0
K
5
#31
elmakina
*
#3
El resto de tramos también afectan, si es una avería por desgaste prematuro o fatiga.
También puede ser que algún vagón llegase parcialmente descarrilado de un tramo anterior, lo que explicaría por qué el accidente fue justo en un cambio de vía.
0
K
10
#33
Battlestar
#31
Bueno, y también supongo que existe la posibilidad que esté renovado no significa que esté "bien" renovado, como cuando arreglas algo y te lo "arreglan mal"
0
K
10
#35
Febrero2034
Tiene MUCHAS narices que se oculte esta información en portada pq "no interesa para el relato".
Pero MUCHOS Huevos.
2
K
39
#23
Sinfonico
Ya están las mierdas intentando sacar tajada de las desgracias, qué asco
1
K
32
#11
Kantinero
*
Encima personalizan
los maquinistas advirtieron a Puente
, advirtieron a todo el sistema de gestión ferroviaria, particularmente a Adif que es la encargada de las vías.
El tramo había sido saneado en mayo
Desde el sindicato apuntaban, además, que el mayor peso por eje que soportan los nuevos trenes de Avlo, Ouigo o Iryo es una de las claves de los "baches, garrotes y descompensación en la catenaria" que se encuentran cada día en las vías.
Esto es curioso, las compañías privadas dan mayor peso por eje, igual son de boggie compartido porque entiendo que toda las cajas son de aluminio
2
K
30
#15
Febrero2034
#11
Si habia sido saneado en mayo ¿pq habia tantas incidencias después?
4
K
52
#19
Kantinero
#15
Porque un sistema ferroviario es algo vivo, el terreno, las temperaturas, la mayor o menor circulación de unidades, todo ello actúa sobre el firme, incluso aunque parezca increíble es más probable averías en trenes nuevos que en viejos
6
K
73
#28
Febrero2034
#19
¿Entonces que valor tiene el "ha sido saneado en mayo" ?
Desde hace un tiempo vemos quejas continuadas, retrasos continuados, videos avisando de problemas. Esto no se solventa con un "compañias privadas malas" "se saneo en mayo"
Si se saneo en mayo, y ocurre esto ¿que tipo de trabajo se hizo para que ocurriera ahora algo así?
0
K
7
#36
Kantinero
#28
Nadie dice que las compañías privadas sean malas, me llama la atención que el peso repartido en los bogues sea más alto, supongo que tienen mayor capacidad de viajeros o utilizan menos aluminio y más acero
0
K
12
#38
Febrero2034
#36
¿Y eso que tiene q ver con los retrasos, falta de mantenimiento, vibraciones y que una via recien "saneada" ocurra esto?
0
K
7
#40
Kantinero
*
#28
Circula un video de hoy mismo dónde explican muy bien ( no lo encuentro, el buscador de MNM es una mierda) lo que esta ocurriendo con el sistema ferroviario, particularmente la AV y porqué Puente fue a China para comprar material rodante.
En España tenemos dos empresas constructoras punteras , pero no se compra un tren como se compra un coche, los plazos de entrega son de 3 a 5 años mínimo, nuestras empresas están saturadas no te van a hacer un AV de la noche para la mañana, parecido pasa…
» ver todo el comentario
1
K
19
#26
ldoes
#15
Tal vez tres tuits de una cuenta que se limita en exclusiva a comunicar incidencias no es una buena fuente donde sacar un informe del estado de la infraestructura de ningún tramo.
2
K
24
#32
Febrero2034
#26
Esos 3 tuits, videos de gente quejandose, el video q se ha publicado en meneame diciendo q esto ocurriría, preguntas al senado Hay muchisima más información que solo 3 tuits.
La cosa es q no sorprende esto, ya se venia advirtiendo, y si un tio cagando y escribiendo un tuit, pudo avisar hace meses, de que esto pasaría, algo está fallando.
0
K
7
#37
ldoes
#32
Vale, pero yo hablaba de esos tres tuits. Y ya que hablas del vídeo añado que ya pide en un comentario:
no tenemos ni idea de que ha pasado, así que cautela máxima. la degradación existe, y forma parte del contenido de este vídeo, pero no tiene por qué guardar relación con este accidente.
0
K
7
#14
trasparente
Mucho han tardado, conociendo la calaña de esta peña. El Tellado está calentando.
2
K
25
#47
Kantinero
*
Por cierto para La Razón y todos aquellos que vienen a meter mierda, en el documento los maquinistas piden en ese tramo una reducción de la velocidad de 300 a 250K/H
Un tren iba a 210 y otro a 205 K/h, que ni siquiera es AV sino MV
1
K
19
#30
XtrMnIO
Ya está la derecha subvencionada haciendo mierda de una tragedia... Mintiendo, como siempre, de un tramo que había sido arreglado...
1
K
18
#12
Gadfly
maquinistas fascistas, seguro...
1
K
17
#10
sabbat
Lo que diga un infraser como quiles es irrelevante. Siempre miente, lo que es extensible a la razón
1
K
14
#49
Huaso
estás de frenopatico… a saber si escribes desde uno
0
K
12
#8
Huaso
*
#0
gracias por tu gran trabajo difundiendo barro con los cuerpos aún calientes…
1
K
11
#20
vGeeSiz
venga, venid a justificar y a enfangar, todo por blanquear a los verdaderos responables...
0
K
10
#43
elmakina
Hombre... pues no es difícil de entender que puede haber una deformación en la vía, un obstáculo, o una avería en la rodadura o alguna otra parte tren. Que no haya curva es solo un factor menos, que tampoco te dice gran cosa.
0
K
10
Ver toda la conversación (
57
comentarios)
Y lo comparas con la tragedia de la DANA que fue una patente negligencia aún bajo investigación y con un señor máximo responsable “fugado”?
Eres una persona deleznable. Mezclas SIEMPRE. Haces cherrypiking con la clara intención de enmierdar. Karma whore. Eso eres.
Supongo que la CNT también buscará enmierdar y sacar partido político de las víctimas, ¿no?
Lo que no me verás hacer es complacer a políticos por que sean más próximos a mi ideología mientras la gente se muere, que no aprendisteis nada el 29 de octubre en Valencia
Y lo comparas con la tragedia de la DANA que fue una patente negligencia aún bajo investigación y con un señor máximo responsable “fugado”?
Eres una persona deleznable. Mezclas SIEMPRE. Haces cherrypiking con la clara intención de enmierdar. Karma whore. Eso eres.
Enga, prueba con otra que esta ya se ha terminado.
Y esto solo lo pueden… » ver todo el comentario
Estas son las técnicas de los israelíes y sionistas, conspiran contra ti, te quedar de loco, que si conspiracion por karma, sensacionalismo y a ver si desisto
Probablemente les paguen fondos de inversion y cosas así, porque en una web de… » ver todo el comentario
Llevan diciéndome que estoy mal de la cabeza meses a ver si me voy, que si carma, que si cherrypicknic jajajaaj esto es bastante antiguo, a ver si creo que tengo a la gente en contra y me voy, como si me fuera a importar
Cuando lo dice #5 está bien pero si lo digo yo está mal, es que es absurdo y no hay por donde coger el ataque
Nada ya se terminó la jugada, soy mas listo que vosotros
Estábamos todos a la expectativa de quién sería el primero en mezclar a Oscar Puente. Son tantas las ganas que le tienen…
No han pasado ni 24 horas, qué mierda de vida lleváis? No os da vergüenza? Tomaos una pausa de vuestras ridículas batallas partidistas. En serio, por favor, cansais, y mucho.
Esto son las cloacas patrióticas de la banda de delincuencia organizada pepetarra.
Mújamed.
Me rio de tus gilipolleces.
También puede ser que algún vagón llegase parcialmente descarrilado de un tramo anterior, lo que explicaría por qué el accidente fue justo en un cambio de vía.
Pero MUCHOS Huevos.
El tramo había sido saneado en mayo
Desde el sindicato apuntaban, además, que el mayor peso por eje que soportan los nuevos trenes de Avlo, Ouigo o Iryo es una de las claves de los "baches, garrotes y descompensación en la catenaria" que se encuentran cada día en las vías.
Esto es curioso, las compañías privadas dan mayor peso por eje, igual son de boggie compartido porque entiendo que toda las cajas son de aluminio
Desde hace un tiempo vemos quejas continuadas, retrasos continuados, videos avisando de problemas. Esto no se solventa con un "compañias privadas malas" "se saneo en mayo"
Si se saneo en mayo, y ocurre esto ¿que tipo de trabajo se hizo para que ocurriera ahora algo así?
En España tenemos dos empresas constructoras punteras , pero no se compra un tren como se compra un coche, los plazos de entrega son de 3 a 5 años mínimo, nuestras empresas están saturadas no te van a hacer un AV de la noche para la mañana, parecido pasa… » ver todo el comentario
La cosa es q no sorprende esto, ya se venia advirtiendo, y si un tio cagando y escribiendo un tuit, pudo avisar hace meses, de que esto pasaría, algo está fallando.
Un tren iba a 210 y otro a 205 K/h, que ni siquiera es AV sino MV