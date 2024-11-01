edición general
Los maquinistas denuncian la falta de un mantenimiento eficaz de la infraestructura ferroviaria: "Las brigadas no suelen trabajar de día"

Tras la liberalización del sector, los trenes son cada vez más pesados: "Supone un desgaste tremendo para la catenaria"

Sinfonico #1 Sinfonico
Siguen los mierdas intentando sacar tajada de la desgracia, son despojos humanos
#2 Chiapela
#1 hay que esperar a un segundo o tercer accidente para invertir más?
jonolulu #4 jonolulu
Un maquinista andaluz, quien prefiere preservar el anonimato: "los maquinistas"
Fj_Bs #3 Fj_Bs
Los maquinistas deberian ir mas lento en donde ellos vean bien hacerlo , que el tren llega algo mas tarde no importa , tal como ocurre con aviones , camiones y hasta autobuses ,,,
