2
meneos
16
clics
Los maquinistas denuncian la falta de un mantenimiento eficaz de la infraestructura ferroviaria: "Las brigadas no suelen trabajar de día"
Tras la liberalización del sector, los trenes son cada vez más pesados: "Supone un desgaste tremendo para la catenaria"
etiquetas
maquinistas
mantenimiento
adamuz
tren
actualidad
4 comentarios
actualidad
#1
Sinfonico
Siguen los mierdas intentando sacar tajada de la desgracia, son despojos humanos
2
K
21
#2
Chiapela
#1
hay que esperar a un segundo o tercer accidente para invertir más?
1
K
27
#4
jonolulu
Un maquinista andaluz, quien prefiere preservar el anonimato: "los maquinistas"
1
K
19
#3
Fj_Bs
Los maquinistas deberian ir mas lento en donde ellos vean bien hacerlo , que el tren llega algo mas tarde no importa , tal como ocurre con aviones , camiones y hasta autobuses ,,,
1
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
