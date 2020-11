Mapfre disparó el sueldo de sus ejecutivos mientras su negocio se hundía por la pandemia

El año para Mapfre y sus accionistas no está siendo especialmente bueno. Un sufrimiento que no comparten sus altos ejecutivos. Así, mientras que la compañía se desplomaba en Bolsa, hasta ser uno de los peores valores del Ibex 35, todos ellos no solo disfrutaban de sus jugosas retribuciones, sino que, además, el equipo directivo que encabeza el presidente, Antonio Huertas, decidía incrementarlo todavía más. Una subida que en algunos casos concretos ha llegado a ser un 40% superior respecto a hace un año.