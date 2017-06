El mapa para saber qué operadora da mejor cobertura

Este mapa del gobierno te permite saber qué operadora da mejor cobertura en España, simplemente analizando la posición de las antenas. En esta web, llamada “Infoantenas”, podemos comprobar la localización de todas las antenas de telefonía móvil de España. Podemos ver qué zonas cubren, y cuáles no tienen cobertura, al menos no “oficialmente”; es decir, es posible que consigamos cobertura en una zona que no debería, pero sería lo mínimo posible y poco fiable.