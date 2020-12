El mapa de las prohibiciones navideñas: cuándo podrás viajar y hasta qué hora cenar

Las Comunidades Autónomas han aceptado lo propuesto por el Gobierno, aunque con matices. - ¿Dónde pasará usted la Navidad? Esta pregunta nunca fue fácil de responder. En casa de la suegra, con amigos, con los padres, con el primo tercero que hace años que no ves, con tu pareja… Sin embargo, la crisis del coronavirus lo ha complicado todo aún más. La incertidumbre de qué se podrá o no hacer y de qué se debe o no hacer tiene a media España en vilo [...] EL ESPAÑOL ha repasado las intenciones de cada región.