De cada seis muertes en el mundo, una es de cáncer, haciendo esta enfermedad la segunda causa de muerte en el mundo (después de las enfermedades cardiovasculares). El 2016, 8.9 millones de personas, se estima, murieron de varios tipos de cáncer, de acuerdo a un megaestudio del Institute for Health Metrics and Evaluation disponible en The Lancet.