‘King of Spain’, de The Tallest Man on Earth, es la canción más escuchada en Spotify con “España” en su título o, más exactamente, “Spain”. Es una pena que no aparezca por ahí ‘Suspiros de España’, ‘España, camisa blanca’ o incluso la hortera ‘¡Qué viva España!’, la versión que Manolo Escobar hizo del pasodoble belga ‘Eviva España’. La globalización es lo que tiene.