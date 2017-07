La manzana envenenada del arbitraje en Metro [Cat]

Un "árbitro" no es un juez de línea en un campo de fútbol que certifica si hay penalti o no. Un árbitro, en un momento de presión de las trabajadoras, detendrá el partido antes de que el balón entre en la portería de la patronal. Un árbitro nunca dará la razón a las pretensiones de los trabajadores, sino que las minorará al máximo antes de que ganen. Sorprendentemente, y seguro que no estaban informados antes ..., la patronal de TMB lo ha aceptado en una hora, tenían una semana, lo que nos puede indicar a quien favorece esta petición.