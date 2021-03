Manuela Carmena desvela los graves problemas que sufrió por la ocupación de un chalet en su vecindario

La ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha desvelado en su programa de Radio 5 los problemas que ella misma padeció en su vecindario con una casa ocupada. La ex jueza ha relatado en primera persona cómo un grupo de cinco o seis jóvenes ocuparon un chalet. La ocupación generó, según ha relatado Carmena, una gran cantidad de problemas en el vecindario, ya que los jóvenes montaron "una especie de pensión irregular". "No sabéis la cantidad de problemas que causó la ocupación y el destrozo que se produjo en el chalet. Un desastre", ha añadido.