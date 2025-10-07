Manuel Jabois, a la alcaldesa de Zaragoza: "¿Por qué no ha escrito usted tres folios, se los ha dado a los pregoneros y que ellos los reciten en playback?"

La pregonera no es la pregonera de la alcaldesa sino la pregonera del pueblo, de las fiestas grandes del pueblo, y nadie tiene más libertad que el ciudadano al que encargan que se dirija a otros ciudadanos. Este mensaje: “Somos ciudad, foro, asamblea, hogar, a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios, médicos en los hospitales o casas de juventud”, solo puede molestar a un sectario. Porque esas cosas, haya muchas o haya pocas, siempre faltan, no hay que tomárselo a la tremenda.