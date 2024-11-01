Manuel y Clemente (Sátira religiosa) [Película completa]  

Manuel y Clemente es una comedia española de 1986 dirigida por Javier Palmero. La película retrata en clave satírica el surgimiento de la Iglesia Católica Palmariana a finales de los años 60, inspirada en hechos reales ocurridos en El Palmar de Troya (Sevilla). La trama sigue a Manuel Alonso Corral y Clemente Domínguez y Gómez, una pareja que se aprovecha de supuestas apariciones marianas para levantar un imperio religioso propio, con basílica, clero y hasta su propio papa: Gregorio XVII.