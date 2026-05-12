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Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y otros veteranos del PSOE andaluz salen al rescate de María Jesús Montero

Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Carmen Romero, tres patanegras de la otrora todopoderosa federación socialista, han acudido al rescate de la exvicepresidenta del Gobierno en la recta final de la campaña. Se han revuelto contra un destino que se niegan a dar por ya escrito,según el cual Juan Manuel Moreno Bonilla está a las puertas de revalidar mayoría absoluta. Y Montero, de hacer buena la derrota de Juan Espadas. En el acto el expresidente andaluz evocó el caso de Arenas “Todas las encuestas se equivocaron y el presidente fue un socialista”

| etiquetas: manuel chaves , maría jesús montero , psoe , andalucía
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6 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
mund4y4 #2 mund4y4
Pues si esto es lo mejor que tienen para reflotarla...pffff
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Rogue #5 Rogue
Flotadores de plomo
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madeagle #4 madeagle *
Está chunga esta nueva edicion de Los Vengadores
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Solo falta Gusana Díaz. Yo creo que el perro está intentando eliminar los últimos resquicios del felipismo aprovechando la coyuntura.
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Mesopotámico #1 Mesopotámico *
He visto ya varios videos, seguramente sera algún reto, en los que la gente coge a su perro, y le ponen propaganda electoral de la montero, y los perros la cagan en la cara, es hermoso ver como chorrea la mierda en esa cara tan asquerosa.
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sotillo #3 sotillo
Será al rescate de los andaluces, a la Montero no creo que la falte de na
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menéame