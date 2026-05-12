Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y otros veteranos del PSOE andaluz salen al rescate de María Jesús Montero

Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Carmen Romero, tres patanegras de la otrora todopoderosa federación socialista, han acudido al rescate de la exvicepresidenta del Gobierno en la recta final de la campaña. Se han revuelto contra un destino que se niegan a dar por ya escrito,según el cual Juan Manuel Moreno Bonilla está a las puertas de revalidar mayoría absoluta. Y Montero, de hacer buena la derrota de Juan Espadas. En el acto el expresidente andaluz evocó el caso de Arenas “Todas las encuestas se equivocaron y el presidente fue un socialista”