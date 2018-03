Manual para sobrevivir en la periferia

Panfleto para seguir viviendo es una autobiografía con seudónimo de un escritor desconocido que narra su vida en la periferia de Madrid. “Este libro no es una novela. Es una promesa que haréis o no haréis cuando lleguéis al final. Si os da la gana de llegar”. Ahora que la dictadura de la felicidad marca los tiempos y que Mr. Wonderfull parece que asoma como nuevo paradigma filosófico, se hace imprescindible construir, si no puertas, al menos ventanas de salida...